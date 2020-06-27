رئيس مركز إبشواي يجري جولة ميدانية بشوارع المدينة والقرى

أجرى مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة إبشواي، جولة ميدانية بشوارع المدينة والقرى لمتابعة الأعمال والمرور على الكافيهات والمطاعم بالمدينة والقرى، والتوجيه على الالتزام بالأكواب البلاستيكية والورقية (استخدام واحد)، بالإضافة إلى الالتزام بتخفيض نسبة العمالة، ونسبة رواد المكان إلى النسب المقررة طبقا للقرارات الصادرة.وتابع التزام المنشآت بتوفير مواد التعقيم والتطهير ومراعاة المسافات الآمنة بين المواطنين، كما تم المرور علي المساجد التي تقرر إعادة فتحها ومتابعة إجراءات التعقيم والتطهير والتزام المصلين بارتداء الكمامات، وإحضار سجادات الصلاة الشخصية، وكذلك تعقيم المسجد قبل وبعد كل صلاة ومراعاة المسافات الآمنة بين المصلين.