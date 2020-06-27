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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمدة مدينة أمريكية تفرض حظر التجول بسبب طفرة الإصابات بكورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 10:40 م
كورونا امريكا
كورونا امريكا
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فرضت عمدة مدينة جالينا بارك بولاية (تكساس) الأمريكية أزميرالدا مويا، حظر التجول بالمدينة بعد أن شهدت طفرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا سواء على مستوى ولايتها أو على مستوى الولايات المتحدة ككل.

جاء ذلك بعد أن قرر مسئولو مقاطعة (هاريس) التي بها المدينة أن مستوى الخطر ارتفع إلى "الحرج للغاية" وأوصوا بضرورة بقاء المواطنين في المنازل اتقاء لمزيد من تفشي حالات الإصابة.

وقالت مويا - في تصريح اليوم السبت - إن من المهم للغاية الاستمرار في الحفاظ على التدابير الوقائية لسلامة المواطنين بما في ذلك البقاء في المنزل وعدم الخروج لأغراض غير ضرورية، ووضع غطاء أو قناع على الوجه في جميع الأوقات لدى مغادرة المنزل.

ومن المقرر أن يظل حظر التجول ساريا بالمدينة يوميا من العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا حتى إشعار آخر.

يذكر أن ولاية (تكساس) التي شهدت زيادات قياسية في إصابات كورونا خلال الأيام الماضية، قررت عدم المضي قدما في خطة تنفيذ مزيد من مراحل إعادة فتح المصالح ومنع حاكم الولاية أمس الجمعة الحانات من تقديم المشروبات الكحولية، كما فرض على المطاعم العمل بالداخل في حدود لا تتجاوز 50% من طاقتها التشغيلية.

واتخذت ولاية فلوريدا، التي شهدت هي الأخرى زيادات كبيرة في الإصابات إجراءات مماثلة.

يشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة وصل إلى 45 ألف يوم أمس الجمعة في رقم قياسي غير مسبوق.

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