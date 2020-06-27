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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5570 إجمالى إصابات كورونا في إثيوبيا

السبت 27/يونيو/2020 - 10:39 م
كورونا في إثيوبيا
كورونا في إثيوبيا
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أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية اليوم السبت، تسجيل 5 حالات وفاة، و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 5570 حالة مؤكدة.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) - أنه جرى تسجيل 327 حالة تعاف من فيروس كورونا، ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 2015، مشيرة إلى أنه جرى تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 94 حالة، مُضيفة أن هناك 34 مريضًا في حالة خطرة.

يُشار إلى أن إثيوبيا أجرت 243 ألفا و16 اختبارًا؛ للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة في البلاد مارس الماضي.

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