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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

البابا تواضروس يكشف أسباب تأجيل فتح الكنائس للصلوات

السبت 27/يونيو/2020 - 10:39 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
سناء إسماعيل
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قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه تم اليوم السبت عقد اجتماع لمراجعة الموقف الصحي، ورأينا نسب الإصابة بفيروس كورونا في كل محافظات مصر وترتيبها وأفضل محافظة هي جنوب سيناء، الإصابات فيها تكاد تكون منعدمة وكذلك مرسى مطروح، ومحافظات الإصابات فيها عالية جدًا طبقًا للبيانات المعلنة من قبل وزارة الصحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري والمذاع عبر فضائية dmc: "وجدنا أن أخذ قرار الفتح العام ليس في الصالح واللجنة الدائمة في المجمع المقدس وتضم 20 من الأباء المطارنة والأساقفة منهم في أمريكا وأوروبا، بالإضافة إلى الآباء في مصر والوجه البحري والقبلي أو مدن القناة وهم من يقدرون الموقف، فبعض الإيبراشيات فتحت والبعض الأخرى أجلت الفتح لحماية الناس وقرارات رئاسة الوزراء أن الجمعة والسبت لا يوجد فيهما صلوات تم الالتزام به والوضع لو استقر سنفتح تدريجيًا مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وتابع: "بعض الكنائس ستبدأ الفتح بعدد 25 شخصًا يحضرون الكنيسة لضمان شرط التباعد مع اتباع الإجراءات الوقائية الأخرى ومنها الكمامة والتطهير والتعقيم قبل الحضور وأن لا يكون عليه أي أعراض إصابة، وعدم الإطالة في الصلوات وعدم تبادل الميكرفونات لتقليل العدوى".

إجراءات التناول
وكشف أن إجراءات التناول على نوعين الأول الطريقة العادية، والثانية للمرضى، وتركناها للأب الأسقف ولو كانت الظروف متاحة نستخدم الطريقة العادية أما لو كانت هناك ظروف إصابات فستتم على طريقة للمرضى والاثنتان تتمان في الكنيسة.

أيام الزواج في الكنيسة بعد الفتح
قال البابا تواضروس، إن مشكلة الزواج في الكنيسة هي فترات الصوم، والتي تبلغ 6 شهور ونصف أي ما يعادل 1200 يوم، والأيام المتاحة للزواج هي 5 أشهر فقط ونحن في فترة صوم ولكن بعد عيد الرسل والموافق يوم 12، سيكون هناك فترة صغيرة لصوم العذراء والذي يبدأ في 7 أغسطس، والزواج يكون محدود بحضور العريس والعروسة و6 في الكنيسة بحيث يكون العدد 10 أشخاص فقط، وهناك أشخاص أجلوا إكليل الزوج وآخرين وافقوا.

تعميد الأطفال  
قال البابا تواضروس، إن المعمدية يوم فرح لكل أسرة وهو يوم مهم للأسرة والعائلة تشترك فيه لكن من باب الأمان قلنا نكتفي بأسرة المعمد في حدود 6 أو 7 أفراد، ولا يتم التعميد لعدد من الأطفال في اليوم الواحد ونكتفي بمعمودية طفل أو اثنان يوميًا.

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