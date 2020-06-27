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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يتابع التزام المصلين بتطبيق الإجراءات الاحترازية

السبت 27/يونيو/2020 - 10:15 م
محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع التزام المصلين
المنيا ـ على حسين
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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مساء اليوم، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمسجد صلاح الدين بحي شمال المدينة عقب القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء بإعادة فتح المساجد.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

وأشاد المحافظ، بمدى التزام المصلين داخل المساجد، وتطبيق كافة القرارات الصادرة عن القيادة السياسية، في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، حيث حرص المصلون على ارتداء الكمامات اصطحاب سجادة خاصة بالصلاة مع مراعاة مسافات التباعد بينهم.

وشارك "القاضي" أبناء المحافظة في أداء صلاة المغرب بمسجد صلاح الدين، داعيا المولى عز وجل أن يرفع البلاء والوباء عن أبناء الوطن، مناشدًا أبناء المحافظة الحفاظ على تطبيق كافة التعليمات الصادرة وخاصة خلال الفترة الراهنة.

وكان المحافظ قام بجولة اليوم على المقاهي والمطاعم وبعض المنشآت الخدمية للاطمئنان على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوفر الإجراءات الوقائية والاحترازية بهذه الأماكن بعد استئناف نشاطها من جديد والالتزام بالشروط التي تم وضعها؛ لإعادة نشاط هذه المنشآت مرة أخرى.

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