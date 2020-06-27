فيديو لأول قطار جديد قبل دخوله الخدمة

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لأول قطار جديد يدخل الخدمة، ضمن أكبر صفقة تجديد في قطارات السكة الحديد منذ أكثر من 50 عاما، وتشمل 1300 عربة في قطارات جميع الدرجات، بقيمة أكثر من مليار يورو، ما يجعلها الصفقة الأكبر في تاريخ السكة الحديد.وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد": «حافظوا عليها دي قطاراتكم إنتوا مدفوع فيها أكثر من مليار يورو».وأضاف موسى، أن المواطن له حق على بلده في توفير قطارات بأسعار منخفضة دون رفع قيمة التذكرة عليه، مؤكدا أن القطارات الجديدة بها 500 عربة مكيفة.وأوضح موسى، أن السكة الحديد ستكون في ثوب جديد 30 يونيو 2020، لافتا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع وشركة سيماف ستصنعان مثل تلك العربات في مصر.وأردف أحمد موسى، أن العربات الجديدة تمت تجربتها وموجودة الآن على خط السكة الحديد، مردفا أن هذا يأتي تنفيذا لوعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل عام بتحديث السكك الحديدية خلال العام الحالي 2020.