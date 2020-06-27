حملات على مقاهي الأقصر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، اليوم، حملة على المقاهي والكافيتريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع تقديم الشيشة والالتزام بالضوابط والمعايير المقررة.كما شدد رئيس المركز على أصحاب المنشآت التجارية بالحرص على سلامة المواطنين وحمايتهم عبر تطبيق قواعد السلامة العامة ونظافة وتعقيم وتطهير محالهم، استعدادًا لاستقبال المواطنين، مؤكدًا أن أي مخالفة ستقابل بكل حزم وحسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.وتفقد اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية شمال الأقصر، المقاهي والكافيتريات، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.كما أكد رئيس مركز البياضية على أصحاب المقاهى والكافيتريات بالالتزام بنسبة 25%، والتأكيد على مواعيد غلق المقاهي في تمام الساعة 10 مساء.