حملات على مقاهي الأقصر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية (صور)
السبت 27/يونيو/2020 - 10:01 م
هدى الأميرطباعة
شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، اليوم، حملة على المقاهي والكافيتريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع تقديم الشيشة والالتزام بالضوابط والمعايير المقررة.
كما شدد رئيس المركز على أصحاب المنشآت التجارية بالحرص على سلامة المواطنين وحمايتهم عبر تطبيق قواعد السلامة العامة ونظافة وتعقيم وتطهير محالهم، استعدادًا لاستقبال المواطنين، مؤكدًا أن أي مخالفة ستقابل بكل حزم وحسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وتفقد اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية شمال الأقصر، المقاهي والكافيتريات، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
كما أكد رئيس مركز البياضية على أصحاب المقاهى والكافيتريات بالالتزام بنسبة 25%، والتأكيد على مواعيد غلق المقاهي في تمام الساعة 10 مساء.
كما شدد رئيس المركز على أصحاب المنشآت التجارية بالحرص على سلامة المواطنين وحمايتهم عبر تطبيق قواعد السلامة العامة ونظافة وتعقيم وتطهير محالهم، استعدادًا لاستقبال المواطنين، مؤكدًا أن أي مخالفة ستقابل بكل حزم وحسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وتفقد اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية شمال الأقصر، المقاهي والكافيتريات، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
كما أكد رئيس مركز البياضية على أصحاب المقاهى والكافيتريات بالالتزام بنسبة 25%، والتأكيد على مواعيد غلق المقاهي في تمام الساعة 10 مساء.