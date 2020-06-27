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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

مخاوف أمنية إسرائيلية من اندلاع تصعيد مع غزة بعد تنفيذ مخطط الضم

السبت 27/يونيو/2020 - 09:59 م
غزة
غزة
سارة الشلقاني
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أعربت المنظومة الأمنية لدى الاحتلال الإسرائيلي عن مخاوفها من اندلاع تصعيد عنيف مع حركات المقاومة الفلسطينية على حدود قطاع غزة المحاصر، بسبب مخطط فرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار.

وأوضحت أن تل أبيب بعثت رسالة تهديد قوية إلى الفصائل الفلسطينية، بردها الأخير عبر قصف غزة، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مدفعي وجوي، أمس الجمعة، تجاه عدة نقاط تابعة للمقاومة في غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال نقاط رصد أمني تابعة لحركات المقاومة الفلسطينية شرق غزة، ونقطة ضبط ميداني في منطقة جباليا شمال القطاع.

ونفذ طيران جيش الاحتلال قصفا صاروخيا بطائرة استطلاع على أرض زراعية وسط القطاع المحاصر.

ويأتي قصف الاحتلال الإسرائيلي بدعوى الرد على إطلاق صاروخين من قطاع غزة المحاصر، مساء الجمعة، سقط إحداهما في أرض فارغة بمنطقة الغلاف، والآخر سقط داخل حدود غزة.

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