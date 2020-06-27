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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد أبوبكر عن إعدام المسماري: «أخدنا بتارنا وكنت أتمنى عرض المشهد»

السبت 27/يونيو/2020 - 09:56 م
خالد أبو بكر،
خالد أبو بكر،
أحلام عبدالرحمن
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علق خالد أبوبكر، على تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى عبدالرحيم المسمارى، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، والمنفذ لحادث الواحات الذى استشهد فيه 16 ضابطا وفردا من خيرة شباب الوطن.

وقال خالد أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "النهارده أخدنا بتارنا.. كنت أتمنى عرض مشهد إعدامه.. وأتمنى من النائب العام عرض مشهد إعدام هؤلاء الخونة فيما بعد".

وأضاف: "حينما أرى مشاهد هؤلاء الخونة، افتكرت الخروف معتز مطر ومحمد ناصر.. وعارف ومتيقن إنهم هيجوا مصر متسلمين ومتكتفين.. كل ما أشوف واحد راجع من الخرفان أفتكر الخروفين دول.. مصر مش بتسيب حقها".

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