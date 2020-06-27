أشرف زكي يوجه رسالة لروجينا: شملتني برعايتها

وجه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر إلى زوجته الفنانة روجينا، وذلك بعد مساندتها ودعمها له في أزمته الصحية الأخيرة، قائلًا: "ونعم الزوجة والحبيبة والصديقة والأم.. ولن أجد كلاما يوفي حقها".وأضاف أشرف زكي، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة TeN الفضائية، قائلًا: "روجينا شملتني برعايتها ولم تتركني ثانية واحدة طوال الأزمة المرضية الأخيرة، كفاية خوفها وقلقها عليّا"، موجهًا الشكر لزوجته وبناته وإخوته أيضًا.وأضاف نقيب الممثلين، أن الدرس الذي اكتسبه من الأزمة المرضية الأخيرة يكمن في الرضا التام، موضحًا أن المشكلة الصحية نتجت عن الجهود الضخمة التي يبذلها في خدمة النقابة، والضغوط العصبية والنفسية التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة.