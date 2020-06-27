تعقيم مدارس الأقصر استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

تابع العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، اليوم، أعمال تعقيم المدارس الواقعة بنطاق حي جنوب ووسط وشمال، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخلها، والاطمئنان على تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة.وأكد رئيس مدينة الأقصر، استمرار تعقيم مدارس الأقصر الثانوية العسكرية وخالد بن الوليد، والأقصر الثانوية بنات وأم المؤمنين الإعدادية بنات، وأم المؤمنين الثانوية بنات بالنجع الطويل، بقيادة أحمد عبدالصبور، مدير المتابعة الميدانية، وبمشاركة رئاسة حي جنوب ووسط وشمال، وكذا مراجعة كبائن التعقيم وجهاز قياس درجات الحرارة، للتأكد من جاهزيتهم داخل تلك المدارس، بما يضمن انتظام سير العملية الامتحانية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات كافة.