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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. طلاب الثانوية يؤدون امتحان مادة الديناميكا

السبت 27/يونيو/2020 - 09:54 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
نورهان عبدالرحمن
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يؤدي طلاب الثانوية العامة، غدًا الأحد، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة، مكفوفين، امتحان مادة الجغرافيا (ورقة أولى)، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.

وتعقد الوزارة الامتحانات وسط الإجراءات احترازية وقائية، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.

وأرسل نائب الوزير، لمديري عموم الإدارات التعليمية الضوابط التالية:

- تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بحد أقصى الساعة السابعة والنصف (7:30) صباحًا، وارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك– واقي الوجه– جوانتي– غطاء الحذاء– التعقيم بالبوابة– قياس درجة الحرارة)، وتلك مسئولية مباشرة لكل من "رئيس لجنة السير، مراقب أول اللجنة، ومراقب".

- عضو لجنة الإدارة بلجنة السير هو المسئول عن تنفيذ الإجراءات ومتابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات بالإدارة التعليمية في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا، على أن يتم إرسالها لمديرية التربية والتعليم، ومن ثم ترسل مجمعة لغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.

- تكليف مدير الإدارة التعليمية بتوفير 10 معلمين أو إداريين لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير؛ لمتابعة تباعد الطلاب خارج اللجنة، وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة.

- تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب أثناء وبعد إتمام إجراءات التعقيم، وذلك حتي الساعة التاسعة صباحًا وبعد انتهاء التعقيم يتم اصطحاب الطلاب إلى لجانهم بتواجد الملاحظين.

- تواجد كل من "المعاونين– عدد (2) عامل– العضو القانوني باللجنة" لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم ببوابة التعقيم وقياس درجة حرارة الطالب واستلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم، وكذلك ماكينة تغليف الأحذية، وذلك تحت مسئولية وإشراف مراقب أول اللجنة.

- استحداث مهمة "ضبط جودة إلكتروني"، على أن يسمح لعضو من التطوير التكنولوجي (ليس لديه أقارب باللجنة حتى الدرجة الرابعة وكتابة إقرار موانع بذلك) بالتواجد من الساعة (7.30 صباحًا) حتى الساعة (9.30 صباحًا)، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

- تكليف عضو لجنة الإدارة بتوثيق ميعاد دخول الطلاب وإجراءات التعقيم الوقائية والنظافة الداخلية والخارجية بلجنة السير، على أن ترسل إلي لجنة الإدارة التابع لها.

- تكليف التوجيه المالي والإداري بمتابعة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية، وإعداد تقرير يومي مفصل يرسل إلى غرفة عمليات الإدارة التعليمية والذي بدوره يرسل إلى غرفة عمليات المديرية ثم إلى غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.

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