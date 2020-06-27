وزيرة التضامن: عمل الحضانات سيكون 4 أيام فقط بداية من يوليو

كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تفاصيل إعادة فتح الحضانات، قائلة إنه منذ بداية يوليو المقبل تستطيع الحضانات الإقرار بإجراءات التضامن ثم تبدأ فورًا في فتح أبوابها.وأضافت "القباج" خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "دورنا تأمين وحماية الأطفال في إلحقاهم بالحضانات، ومن حق وزارة التضامن بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر مراقبة ورصد الحضانات".وذكرت أن عمل الحضانات سيكون لـ 4 أيام فقط، على أن تكون أيام الخميس والجمعة والسبت إجازة.وشددت على ضرورة التزام الحضانات بإجراءات وزارة الصحة فيما يتعلق بتهوية الحضانات والتعقيم ولوحة الإرشادات، وتوفير خط ساخن للحضانات تتقدم به حال وقوع أي طوارئ.