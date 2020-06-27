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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

أشرف زكي يكشف لأول مرة تطورات حالته الصحية

السبت 27/يونيو/2020 - 09:47 م
أشرف زكي
أشرف زكي
ايهاب مصطفى
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حرص الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على طمأنة الجمهور بشأن حالته الصحية، بعد إجرائه عملية تركيب دعامات بالقلب مؤخرًا، مؤكدًا أن حالته تشهد تحسنًا كبيرًا.

وقال أشرف زكي، في أول تصريح بعد إجراء العملية، وخلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة TeN الفضائية، إنه يستعد لاستئناف نشاطه الفني ومتابعة أنشطة النقابة المختلفة خلال الأيام القليلة المُقبلة، موجهًا الشكر والتقدير لأسرته وأصدقائه الذين تواصلوا معه مؤخرًا بشأن الاطمئنان عليه.

وأضاف نقيب الممثلين، أن الدرس الذي اكتسبه من الأزمة المرضية الأخيرة يكمن في الرضا التام، موضحًا أن المشكلة الصحية نتجت عن الجهود الضخمة التي يبذلها في خدمة النقابة، والضغوط التي يتعرض لها.

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