مراحل تداول الزيت الخام وإعادة تكريره في شركات الزيوت

وزارة التموين والتجارة الداخلية دائمًا ما توفر السلع الاستراتيجية للمستفيدين على البطاقات التموينية وأبرزها الزيت وتحتل المرتبة الثانية في الضروريات للمستهلكين، وبالتالي تسعي جاهدة بإجراء التعاقدات على شراء الزيت الخام من الخارج؛ لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي الذي يوازي نسبة 5٪ والاستهلاك المحلي (يوازي استهلاك ٦٥ ألف طن شهريًا).وتعتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية علي التعاقدات من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية التي يترأسها الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية؛ ليتم استقبالها من خلال ميناء الإسكندرية في محطة ماكس وهي هذه المرحلة الأولى لاستقبال الكميات من الزيوت الخام.أكدت الوزارة، من خلال تقرير حكومي حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن تدبير احتياجاتها من خلال الاستيراد وإعادة تكريره وتعبئته من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تمتلك 4 شركات ملكية كاملة، وتشمل طنطا للزيوت والصابون والإسكندرية للزيوت والصابون وأبوالهول المصرية للزيوت والنيل للزيوت والمنظفات وشركتي تمتلك أسهم ومنها الزيوت المستخلصة ومنتجاتها ومصر للزيوت والصابون.يشير التقرير إلى النسبة التي يتم الحصول عليها من القطاع الخاص تشمل ١٠ آلاف طن لتوفير احتياجات المواطنين علي البطاقات من خلال 20 مليون بطاقة.