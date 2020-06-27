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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرفة الإسكندرية تناقش إجراءات المقاهي والمطاعم لمواجهة كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 09:46 م
الغرفة التجارية المصرية
الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية
هبه عويضه
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نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ندوة لمناقشة الإجراءات الاحترازية للمقاهي والمطاعم لمواجهة فيروس كورونا، اليوم، في الساعة الثامنة مساءً، عبر تطبيق zoom.

جاءت الندوة بحضور الدكتورة نيفين عجمي المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لسلامة الغذاء، وأستاذ ورئيس قسم التغذية بالمعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، كمتحدث رئيسي للندوة، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة، والدكتور ياسر المناويشي، أمين الصندوق بالغرفة، والمهندس محمد فتح الله عضو مجلس الإدارة، والمهندس هاني شمسية عضو مجلس الإدارة، وبوري متولي رئيس شعبة المقاهي، ومحمد الحلو رئيس شعبة المطاعم، وعدد من أعضاء الشعب.

بدأت الندوة بكلمة الدكتور ياسر المناويشي، أمين الصندوق بالغرفة، حيث أوضح أن مجلس رئاسة الوزارء أصدر مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها في المقاهي والمطاعم، لمنع التعرض للمسائلة القانونية أو الإغلاق.

وأشار إلى أن الهدف من الندوة هو إرشاد أصحاب المقاهي والمطاعم، بكيفية تطبيق تلك الإجراءات التي أعلنت عنها رئاسة الوزراء، للحفاظ على الصحة العامة للمترددين على تلك المطاعم والمقاهي، ولعدم مخالفة الإجراءات الاحترازية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نيفين عجمي المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لسلامة الغذاء، أن منظمة الصحة العالمية أصدرت بيان لتوضيح الإجراءات الاحترازية اللازمة لفتح المنشأت الغذائية.

وأضافت أنه يجب في البداية معرفة أنه لا توجد أدلة علمية تؤكد أن العدوى تنقل من خلال الغذاء أو المشروبات، مع الأخذ في الاعتبار أن عبوات الغذاء يمكن أن تنقل الفيروس.

وأشارت إلى أن طرق نقل العدوى لفيروس كورونا قد تأتي بشكل مباشر من خلال طريق التعامل المباشر مع المريض أو انتقال الرذاذ إلى الجهاز التنفسي لشخص أخر، أما الطريقة غير المباشرة قد تكون من خلال ملامسة الأسطح الملوثة برذاذ الشخص المصاب ثم ملامسة الأنف أو الفم أو العين.

وأكدت أنه من الضروري وقاية العاملين في المقاهي والمطاعم من الإصابة بالفيروس، واعتماد أساليب السلامة الصحية للتعامل مع المترددين لمنع احتمالية انتشار العدوى إن وجدت، وتنظيم العمل، كما يجب التوعية بكيفية غسل اليدين بطريقة صحيحة وباستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية، واستخدام المطهرات الكحولية، وتغطية الأنف والفم أثناء العطس والسعال باستخدام مناديل، وتجنب التعامل مع الأشخاص الذين لديهم أعراض.

أما عن تنظيم العمل في ظل أزمة كورونا، فأوضحت أنه يجب تقليل عدد العاملين في الشيفت الواحد إلى أقل عدد ممكن، وتوفير مستلزمات غسيل الإيدي للعاملين من أحواض وصابون ومناديل، إضافة إلى توفير المطهرات الكحولية للعاملين والمترددين، واستخدام أدوات مائدة مرة واحدة، وتعيين شخص واحد للتعامل مع النقود الكاش، وقياس الحرارة قبل الدخول، ومنع إقامة الحفلات الخاصة ومنع أي نشاط قد يؤدي إلى تجمعات، كما انه من الضروري استخدام مفارش أحادية الاستخدام، ويفضل عدم استخدام أي مفارش، أو تغييرها بعد كل عميل، إضافة إلى وضع لافتات إرشادية توضح أهيمة تطهير الأيدي، وطريقة السعال والعطس وغيرها، ومنع الدخول إلا بالكمامة ومنع خلعها إلا بالضرورة.

وأكدت ضرورة وضع لافتة حظر دخول المصاب بأعراض برد أو رشح أو التهاب الحلق، والمحافظة على التباعد الجسدي، ومنع الشيشة نهائيًا، لافتة أن من الأفضل تقليل التجمع في أماكن مزدحة خلال تلك الفترة قدر الإمكان، ونصحت بتناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على الفيتامينات المختلفة للوقاية من فيروس كورونا، ورفع المناعة، مؤكدة أن الأطعمة الصحية أفضل من استهلاك الأدوية.

وأختتم المهندس هاني شمسية عضو مجلس الإدارة بالغرفة، الندوة بأنه ليس لدينا أي اختيار إلى أن نلتزم بالإجراءات الصحية، لتخطي تلك الفترة الصعبة، مؤكدًا وعد رئيس الغرفة بمساعدة أصحاب المقاهي في الحصول على قرض حسن، لكي يتمكنوا من شراء أدوات الوقاية وعبور تلك الأزمة بأمان.

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