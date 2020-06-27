وزيرة التضامن: نتواصل مع نقيب الصحفيين لبحث علاوات أصحاب المعاشات

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القطاع الخاص لم يستبعد من الاستفادة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.وتابعت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن المؤسسات الصحفية ليست قطاع خاص أو جهة حكومية وإنما لها طبيعة خاصة.وأشارت إلى أنه تم دراسة حالات أصحاب المعاشات وموقفهم من الحصول على متجمد العلاوات، موضحة أن الوزارة تولى الرعاية الاجتماعية اهتماما خاصا، مردفة: «حريصون على مصالح أصحاب المعاشات ونسعى للحصول على حقوقهم وامتيازاتهم».وأكدت أن المؤسسات الصحفية لها دور وطني، وتم التواصل مع نقيب الصحفيين لبحث علاوات أصحاب المعاشات من الصحفيين.ولفتت إلى أن هناك مباحثات مع نقيب الصحفيين والمؤسسات الصحفية والقطاع الخاص لدراسة قانونية دقيقة للموقف بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وهناك اجتماع بشان هذا الموضع الأسبوع الحالي.وأشارت نيفين القباج، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أمينة على أموال أصحاب المعاشات، مؤكدة أن هناك انفراجة قريبة في ملف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.ولفتت إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات سيتم فرضها على الحضانات والغلق عقوبة من يخالفها، مؤكدة أنه لا خطأ في رغبة بعض أولياء الأمور عدم إرسال أولادهم للحضانات لأن هذا سيفسح المجال لغيرهم.وأكدت نيفين القباج أنه سيكون هناك متابعة لمدى التزام أصحاب الحضانات بالإجراءات التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي.واستطردت: الحضانات التأهيلية والعلاجية الخاصة بذوي الإعاقة سيتم فتحها مطلع الشهر المقبل، وباقي الحضانات البالغ عددها 14 ألفًا منها من أبلغ أنه لن يتمكن من اتباع الإجراءات ومن ثم لن تفتح في أول يوليو.