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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مستقبل وطن» يطلق حملة للوقاية من كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 09:43 م
المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
أشرف لاشين
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أطلق حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، فرق تعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات يوميا.

وقال الحزب في بيان له: إن تلك المبادرة تأتى للمساهمة في تعقيم وتطهير الأماكن العامة، خاصة المزدحمة، وتوزيع مستلزمات التطهير والكمامات، وإرشادات التوعية على المواطنين، للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه شدد المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى كافة المستويات التنظيمية للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسئولية الوطنية.

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