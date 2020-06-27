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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«زواحف سامة».. رواية جديدة لعبدالنبي فرج عن دار خطوط

السبت 27/يونيو/2020 - 09:39 م
زواحف سامة
زواحف سامة
ايهاب مصطفى
طباعة
صدر حديثًا عن دار خطوط للنشر والتوزيع رواية "زواحف سامة"، للروائي عبدالنبي فرج.

الرواية تتخذ من القرية وعالمها الأسطوري مصدرًا رئيسيًّا للسرد لدى الروائي حيث العزلة والعنف والظلمة والمشاعر الإنسانية المعقدة، والرغبات والأحلام والطموحات الفردية التي تصطدم بواقع قاس فتؤدي بالشخوص للاغتراب.

والرواية تدور أحداثها من خلال مسارات عدة الأول هو الراوي المحبط الغريب عن القرى والعالم، الوحيد في عالم يموج بالغضب والعنف، المسار الثاني يتتبع أسرة البقال ويقدم من خلاله شرائع عهدة تظهر عالم القرية، هناك مسار آخر لشخصية غريبة يعشق الجبل ويترك أهل القرية ويتوحد مع الطبيعة.

ومن أجواء الرواية نقرأ "وبعد أن شربَ الشَّاي استلقى على ظهرِهِ، واستغرقَ في نومٍ عميقٍ؛ يسحبُ الهواءَ بقوَّةٍ حتَّى عمِلَ لنفسِهِ مجرىً هوائيًّا يتدفَّقُ حتَّى يكاد يراه وهو يدخل إلى أنفِهِ، يسحبُ روائحَ الزُّهورِ والأعشابِ، ويحلمُ بجبالٍ ضِخامٍ؛ جبالٍ عصيَّةٍ، كائنٍ حيٍّ، مروجٍ من الكائناتِ المتدفِّقةِ كأنَّها بساطٌ يتقلَّبُ بألوان الطَّيفِ الفِيراني، جلد النَّمِرِ الذَّهبي، الأبيض، الأخضر، الأصفر، الأسود. قام من النَّومِ وهو يشهقُ وينتحبُ، عاريًا في الصَّحراء، يجري، يصدر صوتًا أشبه برُغاءِ الجَمَلِ، عاريًا يتمرَّغُ في الرِّمالِ كأنَّه مسعورٌ يريدُ أن يلتحِفَ بالرِّمال، كان في قمَّةِ اليأسِ، يقعدُ على ركبتيهِ ناظرًا إلى الصَّحراءِ الموحِشةِ، الصَّحراءِ الخاليةِ من الحياةِ، مُهتزًا، مشوَّشَ الذِّهنِ، يتكلَّمُ عن أبوابِ الصَّحراءِ المغلَقةِ، والطُّرقِ المتاهةِ، والدُّروبِ الشِّراكِ، والسُّهولِ الخادعةِ، يصرخُ بصوتٍ حيوانيٍّ مريعٍ، أنا وحيدٌ؛ بلا دليلٍ، بلا ذاكرةٍ أو عقلٍ يُدركُ أنَّني في الجحيمِ، ثم سقطَ مغشيًّا عليه وظلَّ على هذهِ الحالِ.. تتابعُ عليهِ برودةٌ، وحرارةٌ، وأوراقٌ تذبلُ، وأوراقٌ تزدهرُ، وأصواتٌ مختلفةٌ تتدفَّقُ داخلَ أذنِهِ؛ كأنَّها أصواتُ موسيقى كونيَّةٍ.

أما عن فرج فهو روائي مصري اشتغل كمحرر ثقافي حر وأسس موقع ألف ليلة الثقافة واستمر العمل به أربع سنوات وأسس دار نشر ألف ليلة.

صدر له جسد في ظل (قصص)، طفولة ضائعة رواية، الحروب الأخيرة للعبيد رواية، ريح فبراير رواية، مزرعة الجنرالات رواية، سجن مفتوح رواية، بار مزدحم بالحمقى – قصص، يد بيضاء مشعة قصص.

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