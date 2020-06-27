إصابات كورونا حول العالم تجاوزت الـ10 ملايين

كشف إحصاء وفقا لـ"رويترز"، اليوم السبت، عن أن أكثر من 10 ملايين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.وأعلنت "worldometers" تقريرا عن إصابة 10.008.027 شخص حتي الآن حول العالم، كما أن 499.102 شخص توفوا جراء الفيروس، وتم تسجيل حالات الشفاء حتي الآن 5.415.353 شخص.وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.وتصدرت الولايات المتحدة القائمة، مسجلة 127.986 حالة وفاة، ومليونين و582.996 حالة إصابة.وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 56.197 حالة وفاة، ومليون 284.214 حالة إصابة.وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 627.646 حالة إصابة، و8.969 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.