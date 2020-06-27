نشرة فنية لمزارعي نخيل البلح خلال شهر يوليو
السبت 27/يونيو/2020 - 09:34 م
عبدالناصرمحمدطباعة
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر يوليو تمثلت في:
أولًا: أهم العمليات
1-استكمال عملية التقويس
2-تقليم السعف الجاف والمتوسط الجفاف
3- إجراء خف لبعض الثمار لتحسين جودتها وسرعة انضاجها ويتم الخف بإزالة 10-15% من عدد الشماريخ من وسط السباطة في المناطق الباردة أو تقصير 10-15% من طول الشماريخ من طرف السباطة
4- تكييس العذوق بالأكياس المشبكة
5-جني الثمار المبكرة
6-الاستمرار برى الفسائل حديثة الزراعة ويفضل الرى الليلي للبساتين التي تعتمد على الري السطحي التقليدي او الري بالتنقيط
ثانيًا: التسميد
إضافة الدفعة الثالثة من السماد الآزوتي بمعدل 250 جم ازوت شجرة، ثم الري بعد التسميد مباشرة نخيل.
ثالثًا الري:
المعدل لتر نخلة يوم الشهر يوليو
الرى بالتنقيط 4 نقاط * 8 لتر ساعة 96
الرى الفقاعى 2 نقاط * 25 لتر ساعة 150
رابعًا: برنامج المكافحة
الابتعاد كليًا عن رش الثمار بالمبيدات
أولًا: أهم العمليات
1-استكمال عملية التقويس
2-تقليم السعف الجاف والمتوسط الجفاف
3- إجراء خف لبعض الثمار لتحسين جودتها وسرعة انضاجها ويتم الخف بإزالة 10-15% من عدد الشماريخ من وسط السباطة في المناطق الباردة أو تقصير 10-15% من طول الشماريخ من طرف السباطة
4- تكييس العذوق بالأكياس المشبكة
5-جني الثمار المبكرة
6-الاستمرار برى الفسائل حديثة الزراعة ويفضل الرى الليلي للبساتين التي تعتمد على الري السطحي التقليدي او الري بالتنقيط
ثانيًا: التسميد
إضافة الدفعة الثالثة من السماد الآزوتي بمعدل 250 جم ازوت شجرة، ثم الري بعد التسميد مباشرة نخيل.
ثالثًا الري:
المعدل لتر نخلة يوم الشهر يوليو
الرى بالتنقيط 4 نقاط * 8 لتر ساعة 96
الرى الفقاعى 2 نقاط * 25 لتر ساعة 150
رابعًا: برنامج المكافحة
الابتعاد كليًا عن رش الثمار بالمبيدات