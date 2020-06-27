نشرة فنية لمزارعي نخيل البلح خلال شهر يوليو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر يوليو تمثلت في:أولًا: أهم العمليات1-استكمال عملية التقويس2-تقليم السعف الجاف والمتوسط الجفاف3- إجراء خف لبعض الثمار لتحسين جودتها وسرعة انضاجها ويتم الخف بإزالة 10-15% من عدد الشماريخ من وسط السباطة في المناطق الباردة أو تقصير 10-15% من طول الشماريخ من طرف السباطة4- تكييس العذوق بالأكياس المشبكة5-جني الثمار المبكرة6-الاستمرار برى الفسائل حديثة الزراعة ويفضل الرى الليلي للبساتين التي تعتمد على الري السطحي التقليدي او الري بالتنقيطثانيًا: التسميدإضافة الدفعة الثالثة من السماد الآزوتي بمعدل 250 جم ازوت شجرة، ثم الري بعد التسميد مباشرة نخيل.ثالثًا الري:المعدل لتر نخلة يوم الشهر يوليوالرى بالتنقيط 4 نقاط * 8 لتر ساعة 96الرى الفقاعى 2 نقاط * 25 لتر ساعة 150رابعًا: برنامج المكافحةالابتعاد كليًا عن رش الثمار بالمبيدات