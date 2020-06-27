غرفة الطباعة تشارك في ندوة «إفريقيا للتصنيع الغذائي» الإثنين

يعقد معرض إفريقيا للتصنيع الغذائي، ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بعد غد الإثنين الموافق 29 يونيو 2020، لمناقشة دور قطاع التغليف في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.ويشارك في الندوة أحمد جابر رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف ونائب رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، وبيير بينار رئيس منظمة التغليف العالمية، كما تشارك الدكتورة سها عطالله رئيسة جمعية Libanpack.الجدير بالذكر أن معرض إفريقيا للتصنيع الغذائي، يعد من أضخم معارض المنطقة المتخصصة في مجال تصنيع وتغليف الأغذية.