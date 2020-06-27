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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم»: لم نحدد بعد موعد بدء العام الدراسي الجديد

السبت 27/يونيو/2020 - 09:28 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل ما ينشر عن بدء العام الدراسي الجديد غير صحيح وليس له أي أساس من الصحة.

وعن موعد تحديد بدء العام الدراسي الجديد، قال الوزير لـ"الدستور": "لم يحدد بعد، ولن يتم تحديده حتى شهر أغسطس المقبل".

في سياق متصل، تواصل وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة، حيث يخوض طلاب الصف الثالث الثانوي في العاشرة من صباح غدٍ الأحد، امتحان الديناميكا وهو أول فرع من فروع الرياضيات، ويبدأ الامتحان بمحافظات الجمهورية كافة.

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