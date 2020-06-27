«التعليم»: لم نحدد بعد موعد بدء العام الدراسي الجديد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل ما ينشر عن بدء العام الدراسي الجديد غير صحيح وليس له أي أساس من الصحة.وعن موعد تحديد بدء العام الدراسي الجديد، قال الوزير لـ"الدستور": "لم يحدد بعد، ولن يتم تحديده حتى شهر أغسطس المقبل".في سياق متصل، تواصل وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة، حيث يخوض طلاب الصف الثالث الثانوي في العاشرة من صباح غدٍ الأحد، امتحان الديناميكا وهو أول فرع من فروع الرياضيات، ويبدأ الامتحان بمحافظات الجمهورية كافة.