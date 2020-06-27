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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تنفيذ 90% من المستشفى الجامعي بالعاشر من رمضان (صور)

السبت 27/يونيو/2020 - 09:26 م
المستشفى الجامعي
المستشفى الجامعي بالعاشر
علا العلاف
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أعلن خالد شاهين، رئيس جهاز العاشر من رمضان، المشرف على جهاز خليج السويس، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المبني الرئيسي والمباني الملحقة بمشروع مستشفى العاشر الجامعي.

وتم الانتهاء من تنفيذ مرحلة التشطيبات النهائية بنسبة إنجاز 90% من تنفيذ (مبنى تعليمي- ساحات انتظار- مبني رئيسي- خزانات- مسجد مبنى المحولات).

وقال شاهين، لـ«الدستور»، إن المستشفى مقام على 22 ألفا و655 مترا مربعا بتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه، وهي من تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وذكر رئيس جهاز العاشر من رمضان، أن المستشفى الجامعي يعد أكبر صرح طبي يخدم المدينة، حيث يستوعب المستشفى 200 سرير، وتتكون من دور أرضي و٥ طوابق، ويضم كافة الأقسام الطبية ويشمل الدور الأرضي "قسم الطواري- والإشاعة- الخدمات"، بينما يضم الطابق الأول علوي "عيادات خارجية- غسيل كلوي– معامل"، فيما يخص الدور الثاني يشمل "عيادات داخلية– وحدة علاج طبيعي– مناظير الجهاز الهضمي– المناظير الجراحية".

وأضاف أن الطابق الثالث يضم وحدة الولادة الطبيعية، الرعاية المركزة للأطفال، إقامة نساء وقسم إقامة للمرضى وسكنا للأطباء والتمريض، موضحًا أن الطابق الرابع يضم قسم العناية المركزة، عناية مركزة جراحة، وقسم عمليات ووحدة إقامة مرضى.

وأعلن شاهين، أن المستشفى يضم مبنى تعليميا يتكون من مدرج وقاعة مؤتمرات بمساحة 1500 م٢ مكونا من دورين، فضلًا عن أنه تم تنفيذ مبني المحولات الكهربائية مزودة بـ2 محول يستخدم في حالة انقطاع التيار الكهربائي، ويعد ذلك المشروع من أضخم وأهم المشروعات القومية للمدينة.

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