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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو احتجاجاً على اعتقال ضابط

السبت 27/يونيو/2020 - 08:53 م
مظاهرة أمام منزل
مظاهرة أمام منزل نتنياهو
سارة شريف
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يتظاهر الآن مئات الإسرائيليون أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس احتجاجاً على الفساد السلطوي واعتقال البريغادير احتياط في جيش الدفاع أمير هسكيل مساء، أمس . وقد اعتقل الأخير بشبهة الإخلال بالنظام العام أثناء تظاهرة جرت في المكان . وأغلقت عدة طرق محيطة بالمسكن الرسمي لنتنياهو، ومن المقرر أن تنظر محكمة الصلح في العاصمة الليلة في قضية اعتقال هسكيل.

كما تجري أيضا مظاهرة في المكان تاييدًاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي. وتتواجد قوات شرطية كبيرة في المنطقة.

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