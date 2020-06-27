إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو احتجاجاً على اعتقال ضابط

يتظاهر الآن مئات الإسرائيليون أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس احتجاجاً على الفساد السلطوي واعتقال البريغادير احتياط في جيش الدفاع أمير هسكيل مساء، أمس . وقد اعتقل الأخير بشبهة الإخلال بالنظام العام أثناء تظاهرة جرت في المكان . وأغلقت عدة طرق محيطة بالمسكن الرسمي لنتنياهو، ومن المقرر أن تنظر محكمة الصلح في العاصمة الليلة في قضية اعتقال هسكيل.كما تجري أيضا مظاهرة في المكان تاييدًاً لرئيس الوزراء الإسرائيلي. وتتواجد قوات شرطية كبيرة في المنطقة.