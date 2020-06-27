حرس الحدود السعودي يطلق النار على قوارب إيرانية دخلت مياه المملكة





ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب ، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية، مما نتج عن ذلك إجبارها على العودة إلى أدراجها.

وأوضح المتحدث أن حرس الحدود يؤكد أنه لن يسمح بأي تجاوزات في مياه المملكة.

أعلن المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي، عن إجبار 3 قوارب إيرانية على العودة بعد دخولها مياه المملكة.وقال، في بيان صحفي، إنه عند الساعة 18.30 من يوم الخميس الموافق 4/ 11/ 1441هـ، رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية، حيث تم على الفور متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب.