تدشين مركز صحي لعزل مصابي عمال المصانع بالعاشر من رمضان

رحب الدكتور سمير عارف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بقرار رئيس الوزراء بعودة الحياة إلى طبيعتها، مؤكدًا أن مصانع المنطقة ستعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.وأضاف "عارف" لـ"الدستور"، أن مصانع المنطقة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لاستمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة العمال دون خسائر، مشيرًا إلى أن مستثمري المنطقة قاموا بجمع تبرعات وتدشين مركز صحي لعزل مصابي عمال المصانع.وتابع: أنه تم التشغيل التجريبي للمركز الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أن الجمعية قامت بدور بارز خلال الفترة الماضية في إطلاق حملات التعقيم داخل المنطقة الصناعية.