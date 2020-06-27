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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أول تعليق من «محمد الحايس» على إعدام المسماري

السبت 27/يونيو/2020 - 08:21 م
محمد الحايس
محمد الحايس
أحلام عبدالرحمن
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قال النقيب محمد الحايس، أحد أبطال معركة الواحات، إن إعدام الإرهابي عبدالرحمن المسماري، أسعد كل الشهداء والمصابين.

وأضاف الحايس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الحمد لله إننا وصلنا لهذه المرحلة، قيادة محترمة وكل قيادات الدولة على قلب رجل واحد".

وتابع: "أشعر بالفرحة للقصاص، وعندنا عدالة، بافتكر الشهداء كل يوم وكل ساعة، وفخور بما وصلت إليه"، وواصل: "أنا دخلت كلية الشرطة بمحض إرادتي ومن حبي لوطني من وأنا صغير كان حلمي أبقى ظابط، ونجحت في الاختبار اللي ربنا وضعني فيه".

وأشار إلى أنه عرف المسماري بعد 11 يومًا من اختطافه، وكشف أن دوره كان قيادة إحدى السيارات الثلاثة: "المسألة بالنسبة لهم كانت أكل عيش، مفيش أي قضية بيحللوا ويحرموا أي حاجة، هو ده أكل عيشهم".

تم اليوم السبت تنفيذ حكم الإعدام شنقًا فى الإرهابى عبدالرحيم المسماري، المتورط فى الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، حيث انضم لجماعة ردع الطغاة التابعة لتنظيم الفتح الإسلامى، إحياءً لتنظيم الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابى بدولة ليبيا.

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