البرازيل تبرم اتفاقًا لإنتاج لقاح لفيروس كورونا

أعلنت البرازيل، السبت، أنها توصّلت إلى اتفاق لإنتاج ما يصل إلى مئة مليون جرعة من لقاح لكوفيد-19 تطوّره جامعة أوكسفورد ويساعد البلد اللاتيني في اختباره.ويعد اللقاح الذي تعمل جامعة أوكسفورد على تطويره، بالاشتراك مع شركة أدوية من أكثر اللقاحات الواعدة مع عشرات غيرها يتسابق الباحثون على اختبارها وطرحها في الأسواق.وأفاد المسئول الثاني في وزارة الصحة في البرازيل إلسيو فرانكو، أن الاتفاق سيضمن بدء البرازيل باستخدام اللقاح فور ثبات فعاليته وسلامته.وقال في مؤتمر صحفي: إن "نقل هذه التكنولوجيا سيمنحنا قدرة على الإنتاج بشكل مستقل".وتابع: أن البرازيل تحاول تجنّب أوضاع كتلك التي حصلت مع بدء تفشي الوباء عندما حرمنا الطلب الكبير من الوصول إلى المعدات والأدوية.ويمنح الاتفاق البرازيل حق إنتاج كمية أولية تضم 30،4 مليون جرعة في ديسمبر ويناير، تزامنا مع اختبار اللقاح، مقابل 127 مليون دولار.وأفاد مسئولون أن المبلغ يشمل رسما بقيمة 30 مليون دولار، لحقوق الوصول إلى تكنولوجيا اللقاح وعملية إنتاجه.وفي حال نجح اللقاح في الاختبارات السريرية، فسيكون لدى البرازيل الحق في تصنيع 70 مليون جرعة إضافية، تقدر كلفة كل منها بنحو 2.30 دولار.وقال المسئول في وزارة الصحة أرنالدو كوريا ميديروس "حتى لو ثبت عدم نجاح الاختبارات السريرية، فسنتعلم وستحقق تكنولوجيا (إنتاج اللقاحات) لدينا تقدما".وبدأ باحثون في البرازيل باختبار اللقاح على متطوعين هذا الأسبوع، وتم اختيار البرازيل كونها بين الدول التي انتشر فيها الفيروس بشكل متسارع.يذكر أن البرازيل سجّلت ثاني أعلى عدد من الإصابات والوفيات بالفيروس على صعيد العالم بعد الولايات المتحدة إذ أصيب فيها أكثر من 1،2 مليون شخص وتوفي 55 ألفا حتى الآن.