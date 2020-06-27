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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عبدالباسط: فتح دور السينما الأحد.. ولا توجد أفلام جاذبة للجمهور

السبت 27/يونيو/2020 - 08:17 م
فتح السينمات
فتح السينمات
حسين الجندي
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قال المنتج أحمد عبدالباسط، صاحب 6 دور عرض سينمائية: إن قرار الغرفة الذي تم اتخاذه لم يحمل أي جديد سوى فتح دور السينما بدءًا من غد الأحد الموافق 28 يونيو.

وأوضح عبدالباسط، في تصريحات لـ"الدستور"، أن القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء كان من اليوم السبت، ولكن الغرفة استقرت على يوم الأحد، نظرًا لجدولة الأفلام التي سيتم عرضها بدور السينما، مؤكدًا أنه لم يفتح قاعات سينماته نهائيًّا منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

وأكد عبدالباسط أن هناك مشكلة أكبر، وهي فكرة الأفلام التي سيتم عرضها، مؤكدًا أنه لا توجد أفلام جديدة تقوم بجذب الجمهور إلى السينمات، مشيرًا إلى أن جميع السينمات ستلتزم بقرار مجلس الوزراء بتواجد 25% من سعة الحضور بكل قاعة.

وكانت آخر أفلام المنتج أحمد عبدالباسط في السينما، هو فيلم دماغ شيطان الذي قام ببطولته الفنان باسم سمرة والفنانة رانيا يوسف، ويدخل مؤخرًا فيلمه الجديد "شريط 6" مرحلة المونتاج وهو من بطولة الفنان خالد الصاوي.

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