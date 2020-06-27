رئيس كفر شكر يجوب المقاهي لمتابعة إجراءات الوقاية

شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر برئاسة اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة، حملة مكبرة استهدفت المرور على المقاهي والكافيهات؛ للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.وأكد رئيس المركز والمدينة، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للمرور على المقاهي والكافيهات لمتابعة ومراقبة تطبيق الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن فتح المقاهى والكافيهات، والتأكد من مدى التزام أصحاب المقاهي والكافيهات من تلك الإجراءات لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، حفاظا على أرواح المواطنين.وأوضح رئيس المركز والمدينة، أننا نستهدف من حملات ولجان المتابعة حماية أهالينا المواطنين من مخاطر وأضرار انتشار العدوى.