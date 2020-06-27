«المصريين الأحرار» يبحث أزمات الملف الرياضي بمطروح

قام وفد من حزب المصريين الأحرار، برئاسة سلطان الشيخ الزعيري، أمين الحزب بمطروح يرافقه عامر كريم، مسئول لجنة الرياضة وجمعة طرمان، مسئول لجنة التنمية المجتمعية وخميس فتح الله العبيدي، بزيارة مديرية الشباب والرياضة بمطروح التقى خلالها خالد عبدالحميد وكيل وزارة الشباب والرياضة.وناقش الوفد عددا من طلبات القرى منها مركز شباب فوكة الذي سيتم عمل ملعب خماسي (نجيل صناعي) ضمن خطة وزارة الشباب وتم إدراجه ضمن مبادرة حياة كريمة، كما سيتم إحلال وتجديد المبنى الإدارى القديم واستكمال قرار التخصيص بمعرفة مجلس الإدارة ومجلس مدينة الضبعة.كما تم مناقشة مشكلة مركز شباب الجلالة الذي لم يقم بفتح حساب له بالبنك وليس له قرار تخصيص، كما يقع فى حرم السكة الحديد بعيد عن خدمات المرافق، وقد طالب الوفد في حالة توفير قطعة أرض لا تقل عن ٢٠٠٠ متر يصدر بها قرار تخصيص من المحافظ ويتم إدراجه ضمن خطة الوزارة لإنشاء مبنى إداري وملعب خماسي.كما ناقش الوفد حاجة قرية طنوح لمركز شباب حيث لا تمتلك القرية سوي ملعب بلاط قديم مفتوح.وأكد مدير الشباب والرياضة أنه جار حاليًا حصر جميع الملاعب المفتوحة لتحويلها إلى ملاعب منجلة لخدمة التجمعات، كما تم عمل ملعب خماسي بمركز شباب الزايدة، وتطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى وجار تنفيذ ملعب خماسي بمركز شباب الزغرات وسيتم تطوير المبنى ورفع كفاءته وعمل سور للمركز ضمن مبادرة حياة كريمة.كما تم تطوير ورفع كفاءة مركز شباب العلمين وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب زاوية العوامة وعمل ملعب خماسي، وجار تطوير مركز شباب حسنبك المركزية ضمن مبادرة حياة كريمة وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب سيدى سبيب وعمل سور حول الملعب، وتطوير مركز شباب بهي الدين بسيوة ومركز شباب العبور بالحمام وجميعهم ضمن مبادرة حياة كريمة.