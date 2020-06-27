8 وفيات و175 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

سجلت إيطاليا 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، مقارنة بـ 259 حالة أمس الجمعة، بحسب وزارة الصحة الإيطالية.كما أعلنت الوزارة عن تسجيل ثماني وفيات بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، مقارنة بـ 30 أمس.ويرتفع إجمالي الوفيات في البلاد بذلك إلى 34 ألفا و716 حالة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.وكانت إيطاليا، قد سجلت 240 ألفا و136 حالة إصابة منذ نهاية فبراير.وسجلت منطقة لومباردي 77 حالة إصابة جديدة، أو 44% من مجموع الحالات الجديدة في البلاد، حسب بلومبرج.