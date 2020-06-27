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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

26 ألف وفاة و208 آلاف إصابة بكورونا في المكسيك

السبت 27/يونيو/2020 - 08:04 م
كورونا المكسيك
كورونا المكسيك
وكالات
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بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك، 208 آلاف و392 حالة حتى الساعة 0730 من صباح اليوم السبت، بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد- 19 في المكسيك إلى 25779 حالة وفاة، في حين تعافى 156 ألفا و827 شخصا من المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومر حوالي 17 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في المكسيك.

وسجلت المكسيك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 5441 حالة إصابة بالفيروس و719 حالة وفاة، فيما تعافي 4465 مريضا من الفيروس خلال ذات الفترة.

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