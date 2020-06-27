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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصانع الأدوية تضاعف معدلات الإنتاج

السبت 27/يونيو/2020 - 08:01 م
الأدوية
الأدوية
أسامة الشندويلى- دعاء أبوالعزم
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ضاعفت المصانع الحكومية والخاصة جهودها لإنتاج كميات كبيرة من الأدوية وتوفيرها فى الأسواق لتلبية الاستهلاك المحلى، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة أن بعضها يسهم فى علاج أعراض كورونا والتخفيف من تداعيات الفيروس.
وقال الدكتور أحمد حجازى، رئيس الشركة القابضة للأدوية، إن المصانع ضاعفت من حجم إنتاجها لفيتامين سى بنسبة تصل إلى ١٠٠٪، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد خطة ممتازة لمضاعفة الإنتاج فى إطار التغلب على أزمة نقص الأدوية.
من جهته، قال الدكتور عمرو جاد، رئيس شركة سيد للأدوية، إن شركته تعمل على توفير فيتامين سى وباراسيتامول والزنك، مشيرًا إلى أنه يتم توزيع فيتامين سى للموزعين الكبار، بينما يتم إنتاج الباراسيتامول لصالح وزارة الصحة. بدوره، ذكر على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أنه سيتم طرح كمية كبيرة من الفيتامينات وأدوية رفع المناعة فى الأسواق، الفترة المقبلة، مؤكدًا أن وزارة الصحة توفرها لمرضى العزل المنزلى مجانًا.

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