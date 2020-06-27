زينة النجار تتألق في تجسيد الفنانات بالمكياج

أشعلت خبيرة التجميل زينة النجار مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، لقدرتها على تجسيد على العديد من الفنانات بالمكياج.واستطاعت خبيرة التجميل من خلال المكياج، تجسيد الفنانات سعادة حسني ومايا دياب، وكيم كاردشيان وغيرهم من المطربات والفنانات.ولاقت زينة آلاف من التعليقات المعجبة بفنها، لقدرتها على تجسيد الفنانات بسهولة ويسر من خلال المكياج.