زينة النجار تتألق في تجسيد الفنانات بالمكياج
السبت 27/يونيو/2020 - 07:58 م
أشعلت خبيرة التجميل زينة النجار مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، لقدرتها على تجسيد على العديد من الفنانات بالمكياج.
واستطاعت خبيرة التجميل من خلال المكياج، تجسيد الفنانات سعادة حسني ومايا دياب، وكيم كاردشيان وغيرهم من المطربات والفنانات.
ولاقت زينة آلاف من التعليقات المعجبة بفنها، لقدرتها على تجسيد الفنانات بسهولة ويسر من خلال المكياج.
واستطاعت خبيرة التجميل من خلال المكياج، تجسيد الفنانات سعادة حسني ومايا دياب، وكيم كاردشيان وغيرهم من المطربات والفنانات.
ولاقت زينة آلاف من التعليقات المعجبة بفنها، لقدرتها على تجسيد الفنانات بسهولة ويسر من خلال المكياج.
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