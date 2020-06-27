خالد الطوخى يكتب: مواجهة «كورونا».. أسلوب حياة



القرار الذى اتخذته الحكومة مؤخرًا بشأن عودة الحياة بشكل تدريجى إلى حالتها الطبيعية، لم يأت من فراغ وإنما جاء بعد دراسة مستفيضة للوضع الراهن مع الأخذ فى الاعتبار تلك الحسابات الدقيقة للآثار الاقتصادية والاجتماعية التى ترتبت على الإجراءات الاحترازية التى سبق فرضها فى إطار تداعيات انتشار فيروس كورونا ومحاولة محاصرته وفق الأساليب التى أقرتها منظمة الصحة العالمية.

وبعيدًا عن كل هذا وذاك، فإن الأمر الذى يتطلب أن نتوقف أمامه طويلًا هو تلك الجوانب الإيجابية المتوقعة من وراء هذا القرار، وعلى وجه الخصوص الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها، وهى ضرورة ارتداء الكمامة والمداومة على استخدام المطهرات فى كل مكان سواء فى البيت أو فى الشارع أو فى أماكن العمل المختلفة.

وهنا يجب علينا أن نضع فى الاعتبار ضرورة أن تتحول هذه الإجراءات من مجرد قرارات تفرضها الدولة وتؤكد عليها وتحذر من عدم الالتزام بها، وذلك بفرض غرامات مالية، إلى أسلوب حياة وإلى مفردات طبيعية فى حياتنا، بحيث يبادر الشخص من تلقاء نفسه بارتداء الكمامة قبل النزول من بيته، وأن يفعل ذلك انطلاقًا من حرصه على حياته وحياة أفراد أسرته، بل وحياة كل من حوله أيضًا.

فالشىء الذى يتم تنفيذه بناء على تعليمات وقرارات وخوفًا من دفع غرامة سيظل شيئًا مرفوضًا، وسيظل يشكل عبئًا ثقيلًا على الشخص، فالسلوك الإنسانى فى هذه الحالة يجب أن يتغير، وأن تصبح قرارات الحماية والإجراءات الاحترازية عادة يومية يمارسها كل مواطن، وأن المسألة ليست نوعًا من الترف والرفاهية، بل إننا نعيش بالفعل خطرًا حقيقيًا، ونواجه عدوًا يفتك بالبشر على الرغم من أنه لا يُرى بالعين المجردة.

وأعتقد أن خطة التعايش مع كورونا تتطلب قراءة متأنية فى تلك القرارات المهمة التى أصدرها مؤخرًا الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والتى ترسم لنا ما يشبه خارطة طريق نحو التأقلم والتعايش مع كورونا.

فقد نص القرار فى مادته الأولى على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بجميع أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، وأعتقد أن هذه الخطوة كان لا بد منها، والجميع كانوا يترقبونها بفارغ الصبر، خاصة مع تفاقم الآثار الاقتصادية التى ترتبت من جراء هذا الحظر الذى لا يمكن أن ينكر أحد أنه جاء فى الأساس من أجل حماية أرواح المواطنين أولًا وقبل أى شىء آخر.

ثم جاءت المادة الثانية حول دور العبادة، فنصت على أن تستقبل دور العبادة المُصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين، والصلوات الرئيسية الجماعية التى تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين، وهنا تبدو أهمية وضرورة الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، والالتزام أيضًا بالخطة التدريجية لأداء الصلوات، التى تضعها وزارة الأوقاف والسُلطات الدينية القائمة على دور العبادة، حسب الأحوال، وغلق دورات المياه الملحقة ودور المناسبات بدور العبادة.

وهذا فى تقديرى الشخصى يعد أهم وأبرز تلك المفردات التى ينبغى أن نتعامل معها بدقة فائقة، لأن الالتزام بتلك الجوانب الاحترازية من شأنه غرس قيمة التعايش فى نفوس المواطنين وتشجيعهم على التعامل مع هذا الأمر ببساطة ويسر، كما جاء فى هذه القرارات أيضًا السماح باستقبال الجمهور بالمقاهى والكافيتريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، وحددت المادة الضوابط التى ستنظم عمل تلك المنشآت، وهنا يجب الالتزام بجميع الضوابط المقررة فى هذا الشأن، بحيث تكون بالفعل ساعات استقبال الجمهور وتحديدًا جلوسهم، من الساعة ٦ صباحًا حتى ١٠ مساء، مع عدم السماح بأى خرق لهذه الضوابط والالتزام بكل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، بحيث لا تزيد نسبة الإشغال على ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية، كما تم تحديد ذلك والتأكيد عليه مرارًا وتكرارًا.

وقد شملت هذه القرارات الحكومية أيضًا السماح باستقبال الجمهور داخل المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية «المولات»، مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، وأعتقد أن هذه المسألة بالذات تشكل خطرًا حقيقيًا وتهديدًا مباشرًا لمن لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية، مما يعنى أن ارتداء الكمامة فى تلك الأماكن أصبح بالفعل أمرًا مهمًا وضروريًا للغاية، ونفس الشىء ينطبق على ما نصت عليه هذه القرارات بشأن السماح باستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادى الصحية، مع الالتزام بجميع الضوابط والدليل الإرشادى المُعد من وزارة الشباب والرياضة والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة، وألا تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادى الصحية، سواء الكائنة داخل الأندية ومراكز الشباب أو خارجها، على ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية، وهو نفس الشىء الذى سيتم تطبيقه أيضًا على دور السينما والمسرح وجميع المؤسسات الثقافية. وبناء على ذلك، فإن القرارات التى اتخذتها الحكومة بشأن عودة الحياة بشكل تدريجى لن تكون ذات أهمية دون أن يكون المواطن على وعى تام بأن هذه القرارات لن تؤدى إلى عودة الحياة كما نتمنى ما دمنا نفتقد للوعى، وما دمنا لا نضع نصب أعيننا أن ارتداء الكمامة قد أصبح بالفعل بمثابة أسلوب حياة وليست مجرد وسيلة مؤقتة يتم العمل بها بشكل مؤقت خوفًا من دفع الغرامة أو الحرمان من دخول هذا المكان أو ذاك.. وبالتالى فإن ارتداء الكمامة واستخدام أدوات التعقيم والمطهرات ينبغى أن يكون فى متناول الجميع، ويتم استخدامها بشكل تلقائى ودون أن ننتظر تعليمات بشأنها.

من ناحية أخرى، فإن هذا الأمر يأخذنا إلى مسألة مهمة جدًا وهى ضرورة نشر الوعى الصحى، والمقصود بالوعى الصحى هنا هو العمل على رفع درجة الثقافة والوعى حول الصحة داخل المجتمع ككل، والعمل على تنمية معرفتهم وثقافتهم الصحية عن طريق التوضيح لهم حول كيفية التعامل مع الأمراض والإصابات المختلفة، وتجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة والوقاية منها، من خلال نشر السلوكيات الصحية الصحيحة عن طريق وسائل الإعلام المتنوعة وشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من الأدوات التى من شأنها توصيل الرسالة المتعلقة بنشر الوعى الصحى بين الناس داخل المجتمع، ولتنفيذ ذلك يجب اتباع بعض الخطوات لرفع الوعى الصحى عن طريق نشر ثقافة إجراء الفحوص المبكرة للأمراض، ونشر ثقافة تعريف الأشخاص بأهمية الفحص الشامل، حيث إنه يساعد على الكشف المبكر للأمراض وبالتالى علاج حالات المرض الخطيرة.

كما يجب أيضًا نشر أنماط الحياة الصحية الصحيحة بين المجتمع، وتشجيع الناس على تغيير السلوكيات الخاطئة، واستبدالها بالسلوكيات والعادات السليمة الصحيحة، مما يساعدهم على الحفاظ على صحتهم، والتقليل من انتشار الأمراض بين أفراد المجتمع وأيضًا تجنب التعرض لمضاعفات الأمراض المعدية والتى فى مقدمتها بالطبع فيروس كورونا.

ومن أهم طرق نشر الوعى الصحى أيضًا تحفيز الناس على الشعور بالمسئولية، وحثهم على نشر الوعى الصحى بينهم. فالإحساس بالمسئولية أول خطوة على الطريق الصحيح.

