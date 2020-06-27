خالد الجندي يشرح معنى كلمة الإسلام في القرآن الكريم

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى لا يُدخِل الجنة إلا من كان موحدًا بالله.وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن جميع الأنبياء كانوا مسلمين، مشيرًا إلى أن النبي محمد– صلى الله عليه وسلم- لم يأت بالإسلام بمعنى العبادات، وإنما أتى بالإسلام بمعنى التوحيد وعدم الشرك بالله.وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن كلمة الإسلام في القرآن لها معنيان، أحدهما التوحيد وهو العقيدة الصحيحة التي يجب أن تلقى الله عليها وألا تُشرك بالله شيئًا، فإنه لن يدخل الجنة إلا من كان موحدًا خالصًا لله، بينما المُشرك فقد حرم الله عليه الجنة، ولا يجوز أن نصف أهل النار بأنهم سيدخلون الجنة، ففناء النار لا يعني أن أهل النار سيدخلون الجنة، فهناك فرق بين دخول الجنة، وبقاء أهل النار في النار، وبقاء النار نفسها.وشدد "الجندي" على أن أهل النار من المشركين لن يخرجوا منها أبدًا، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ"، مؤكدًا أنه لا مغفرة لمشرك ولا يجوز الدعاء لمشرك بالمغفرة، ولكن يجوز الدعاء لهم بالرحمة.