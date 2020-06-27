أ.د الهلالي الشربيني الهلالي يكتب: كوفيد-19 وعالم العمل (انعكاسات مؤكدة ومعالجات مقترحة)

تؤكد الدراسات التي أجرتها المنظمات الدولية اعتبارًا من منتصف مارس وحتى نهاية مايو الماضى 2020 حول وباء كورونا المستجد COVID-19 وانعكاساته على مناحى الحياة المختلفة أن هذا الوباء يعد أسوأ أزمة عالمية واجهت البشرية منذ الحرب العالمية الثانية، وأن آثاره الاجتماعية والاقتصادية ستكون بعيدة المدى، وستدفع الملايين من الناس إلى البطالة والفقر؛ حيث تشير دراسة بعنوان "وباء COVID-19 وعالم العمل: آثار المرض وردود الأفعال عليه " أجرتها منظمة العمل الدولية في 18مارس الماضى إلى أن معدل البطالة العالمية سيرتفع بسبب هذه الأزمة بنسب تتراوح بين 5.3 مليون و24.7 مليون عاطل، زيادة على عدد العاطلين في عام 2019 ،كما أن خسائر العاملين ستتراوح بين 860 مليار دولار أمريكي و3.4 تريليون دولار مع نهاية عام 2020، وأن ما بين 8.8 مليون و35 مليون عامل في العالم سيعيشون في فقر مقارنة بتقدير عام 2020 البالغ 14 مليوناً، وذهبت الدراسة إلى أن كل هذا سيترجم إلى انخفاض في استهلاك السلع والخدمات مما سيؤثر على قطاع الأعمال والاقتصاد.وفى دراسة أخرى للمنظمة بعنوان: " النسخة الثانية من راصد منظمة العمل الدولية: كوفيد-19 وعالم العمل" أكدت المنظمة أن معدلات التوظيف وساعات العمل والتجارة العالمية قد تأثرت بالفعل جراء تفشى هذا الفيروس؛ حيث تم تقويض النشاط الاقتصادي حول العالم من خلال تقويض ساعات العمل بنسبة 6.7% في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يعادل 195 مليون وظيفة بنظام الدوام الكامل، وتوقعت المنظمة أن تتكبد كل الفئات التي تحصل على دخول خسائر فادحة، لاسيما في الدول ذات الدخول العليا والمتوسطة، واعتبرت أن هذه الخسائر تتجاوز بكثير آثار الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨.وأشارت المنظمة إلى أن خسائر أوقات العمل في العالم العربي جاءت في المرتبة الأولى بنسبة ٢ر٨% من إجمالي ساعات العمل، بما يعادل ما يقوم به خمسة ملايين عامل بدوام كامل، وجاءت أوروبا في المرتبة الثانية بنسبة ٨ر٧% ، ثم منطقة اسيا والباسيفيك بنسبة ٢ر٧%.، كما أوضحت أن نحو ٨١% من إجمالي عدد السكان في سن العمل في العالم والذين يصل عددهم إلى ٣ر٣ مليار نسمة، قد تأثروا بالغلق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل، وذهبت إلى أن قطاعات مثل الإقامة والأغذية والمشروبات والتصنيع والتجزئة تصنف على أنها عُرضة لمخاطر مرتفعة جراء الزيادات الحادة في معدلات تسريح العمال والخفض في الأجور وساعات العمل، مما يؤثر على قرابة مليار و25 مليون عامل ، وأن نسبة العمال في القطاعات العرضة للخطر تتباين من 43% في الأمريكتين إلى 26% في أفريقيا.وفي سلسلة تقارير موجزة صدرت عن المنظمة في منتصف ابريل الماضى حول تأثير الجائحة على عمل قطاعات معينة مثل خدمات الطوارئ العامة، والخدمات الصحية، والتعليم، وتجارة المواد الغذائية بالتجزئة، والسيارات، والسياحة، والطيران المدني، والزراعة، والشحن البحري والصيد، والمنسوجات، وصناعة الملابس والجلود والأحذية ، كشفت المنظمة عن الشجاعة التي أظهرها العاملون في المجال الصحي في مواجهة الفيروس، وكذلك المعلمون والبحارة وأصحاب المتاجر وغيرهم من العاملين الذين يحافظون تواصل الحياة بالمجتمعات، وكشفت عن خسائر فادحة في جميع القطاعات ، وأوضحت أن البلدان النامية وقطاع السفر والسياحة هما الأشد تضررًا؛ حيث إن عائدات الركاب قد تنخفض بمقدار 252 مليار دولار أمريكي ، كما أن العمالة في قطاع الشحن الذي يضم مليوني بحار، وقطاع الرحلات البحرية الذي يضم 250.000 بحار سيتأثران بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى أن الصناعات المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي والمنسوجات والملابس والجلود والأحذية والسيارات ستتضرر بشكل قد يدمر الاقتصادات المحلية والوطنية والإقليمية لبعض الدول إذا طال أمد الجائحة.ويشير تحديث للدراسة التي نشرتها منظمة العمل الدولية في 18 مارس الماضي أن بعض الفئات ستتأثر بالأزمة أكثر من غيرها مما سيفاقم قضية التفاوت الاجتماعي والطبقي، ومن هذه الفئات: العاملون في وظائف أقل حماية وأدنى أجراً من الشباب والمسنين والنساء والمهاجرين بسبب ضعف الحماية والحقوق الاجتماعية، وذهبت الدراسة إلى أن إجمالى العمالة التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي في العالم تصل إلى ملياري شخص وأن الخسارة المفاجئة للدخل تمثل كارثة بالنسبة لهذه الفئة، وعلى ذلك أكد مدير المنظمة أن التحدي الراهن الذي يعيشه العالم هو التحدي الأكبر للتعاون الدولي على مدى أكثر من ٧٥ عامًا، وحذر من أنه إذا انهارت دولة سينهار العالم كله، وبالتالي فإن علينا إيجاد حلول تساعد كافة عناصر المجتمع الدولي، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة والأقل قدرة على إعالة نفسها.والواقع أن أثار هذه الجائحة لا تنحصر فقط فى الجانب الاقتصادى وعالم العمل ولكنها تركت وستترك أثارًا اجتماعية ونفسية ربما نحتاج سنين لمعالجتها؛ فجائحة كوفيد-19 كونها مرض جديد ومجهول نتج عنها وصمة اجتماعية وتمييزية للأفراد والمؤسسات وأماكن العمل وأي شخص يُعتقد أنه على اتصال بالفيروس. الأمر الذى دفع ببعض الناس لإخفاء المرض لتجنب التمييز ضدهم، ومن ثم اللجوء إلى الرعاية الصحية في حالة متأخرة، وقد تبين ذلك في تحدي بعض القرى للحجر الصحي، ومحاولة البعض الهروب منه. كما ظهر ذلك أيضًا في رفض أهالى بعض القرى دفن ضحايا الفيروس في مقابر القرية خشية انتشار العدوى.وفى ضوء ما تقدم يتضح أن آثار هذا الفيروس لا تنحصر فقط فيما يسببه من أزمة صحية عالمية فحسب، ولكن أيضًا فيما يسببه من أزمات اجتماعية واقتصادية تنعكس بشكل كبير على كل البشر، الأمر الذى يتطلب من العالم أن يقف جبهة واحدة لمواجهة عواقب هذه الآثار، واتخاذ تدابير عاجلة تشمل حماية العمال في أماكن العمل، وتحفيز الاقتصاد، وتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية، ودعم الحفاظ على العاملين في وظائفهم، والإعفاءات المالية والضريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة الشركات التي تمر بكارثة سواءًا في الدول المتقدمة أو النامية على حد سواء، واللجوء إلى الحوار بين الحكومات والعاملين وأصحاب العمل لإيجاد حلول، وعدم التوقف كثيرًا عند التساؤل التالى الذى يتردد من آن إلى آخر: هل تكون الأولوية لإنقاذ الاقتصاد من خلال العودة إلى العمل بصورة طبيعية أم لإنقاذ حياة العاملين؟ ؛ فالعمل يجب أن يتم على المسارين بشكل متواز، مع اتخاذ كافة التدابير لحماية العاملين في الخطوط الأمامية، ومساعدة المواطنين على تجاوز التأثيرات الاجتماعية والنفسية الناتجة عن هذا الفيروس، وذلك من خلال نشر الحقائق والمعلومات الكافية حول هذا الوباء ، وطرق العدوى، والوقاية منه، والتأكيد على أن معظم الناس يتعافون وذلك للحد من هذه الآثار.- وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق