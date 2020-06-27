التشيك تسجل أكبر زيادة في الإصابات بكورونا منذ شهرين

أعلنت وزارة الصحة التشيكية، السبت، تسجيل أكبر زيادة في الإصابات بكوفيد-19 منذ أكثر من شهرين، مع وجود بؤر عدة للفيروس.وأبلغت الوزارة عن تسجيل 168 إصابة جديدة، الجمعة، وهي أسرع زيادة يومية منذ 11 أبريل و120 إصابة أخرى حتى مساء السبت.وبهذا يصل العدد الإجمالي في البلد العضو في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عدد سكانه 10.7 ملايين نسمة إلى 11164 إصابة بحلول مساء السبت، بينها 349 وفاة.قالت رئيسة قسم الصحة العامة غارميلا رازوفا للإذاعة العامة: إنّ الزيادة تعود إلى إجراء فحوص مكثفة في العديد من بؤر انتشار المرض أخيرا.وبين هذه البؤر منجم في شرق البلاد وشركة في شمالها.وأضافت رازوفا: أود أيضًا القول إنه بعد تخفيف محدد بفضل الوضع الوبائي الجيد، فإننا لا نتصرف بمسئولية كما ينبغي.وخففت تشيكيا تدريجيًا معظم الإجراءات المتخذة منذ مارس للحد من انتشار الفيروس، وأعادت فتح الحدود مؤخرًا وكذلك المدارس والمحلات التجارية والمطاعم.وتداركت "لكنني أعتقد أن الانتشار ما زال تحت السيطرة. هذه بؤر (عدوى) محلية".