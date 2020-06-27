رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حلمي النمنم: الإخوان خدم أردوغان

السبت 27/يونيو/2020 - 06:52 م
حلمي النمنم
حلمي النمنم
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إنه طلب من الإخوان أن يتمصروا وإلا سيسقطوا، لأن الشعب المصري لن يقبل من يفقدهم هويتهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لكن الإخوان أساتذة في الغباء السياسي وجماعة مضادة للوطنية، هم ضد أي فكرة وطنية".

وأردف النمنم أن المخابرات البريطانية أرادوا ضرب التجربة لأن الوطنية تطرد الاحتلال من مصر، مؤكدًا أن حسن البنا صناعة المخابرات البريطانية.

وتابع: "جماعة الإخوان نشأت على سقوط الخلافة العثمانية، وهدفهم استعادة الخلافة، الإخوان شغالين خدم عند أردوغان هو ده مكانهم الحقيقي، لا يستطيعوا العيش في ظل دولة وطنية ومشروع وطني".

وأكد أن أي احتلال بحاجة إلى طابور خامس، والإسلام السياسي هو الطابور الخامس لكل القوى الاستعمارية.

واستطرد: "خرج 33 مليون مصري في 30 يونيو، وهناك تقديرات إنهم 36 مليون، لأول مرة في التاريخ يخرج أكثر من ثلث السكان يطالبون بإزاحة رئيس".

وأكد أنه لو فشلت ثورة 30 يونيو، لعلقت المشانق، وقيادات القوات المسلحة والسياسيين في السجون وسيتم إعدامهم، ثم حدوث صراع داخل مكتب الإرشاد، والإطاحة بمحمد مرسي باعتباره استبن، ويأتي المرشح الآخر خيرت الشاطر، فضلًا عن صراعات داخل جماعات الإسلام السياسي، والانهيار الاقتصادي.

موضوعات متعلقة

تنفيذ حكم الإعدام فى «المسمارى» العقل المدبر لحادث الواحات

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

«لا ملء دون اتفاق».. تفاصيل قمة الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة بحضور السيسى

تباهت بمفاتنها.. حيثيات الحكم بحبس سما المصرى: «زين الشيطان لها طريق المعصية»

الصور

image description

المواطنون في الأسواق بالكمامات

image description

صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة

image description

مقاهي فيصل تستعد للعمل

image description

صلاة الفجر من مسجد الجديدة الكبير بالوادى الجديد

image description

10 صور ترصد أول صلاة فجر بعد 3 شهور من التوقف

الأكثر قراءة

حبس سما المصرى 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

السيسى يتفقد تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحى بقوة إجمالية 4 آلاف سرير

إنفوجراف

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

image description

اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

"تقطعت لها قلوب الشباب".. نجمة شهيرة تمنح شاعرًا عراقيًا قبلة طويلة

حياة آخر جندي نازي بمصر.. صنع أباجورة من جلد ضحاياه قبل إسلامه

«فكرت في العودة إلى مصر».. كيف خسر عمر الشريف كل أمواله وأعلن إفلاسه؟

نجم الساعة

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

مشروبات خطرة على الجسم خلال الطقس الحار

رائدة فضاء روسية تصل إلى المحطة الدولية في 2022

الفراعنة 2020.. شاب يبني معبدًا فرعونيًا بالأبعاد الثلاثية

مجرة درب التبانة تشع فوق بحر من حُطام بلدة أريحا فى شمال سوريا

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
د.كريمة الحفناوى
أمننا المائى «2»
ماجد حبته
الإرهابى «الشهيد» أسامة بن لادن!
المزيد

الثقافة

وعدت بـ2 مليون جنيه.. هل تنقذ «الثقافة» الناشرين من الانهيار؟

دار الكتب والوثائق العراقية تقيم معرض «موهوب» إلكترونيًّا

فريد عبدالعظيم: 30 يونيو أنهت خرافة أن الشارع ملك للإخوان

ميسرة صلاح الدين: 30 يونيو جعلتني أعيد قراءة التاريخ بوعي مغاير