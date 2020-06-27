حلمي النمنم: الإخوان خدم أردوغان

قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إنه طلب من الإخوان أن يتمصروا وإلا سيسقطوا، لأن الشعب المصري لن يقبل من يفقدهم هويتهم.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لكن الإخوان أساتذة في الغباء السياسي وجماعة مضادة للوطنية، هم ضد أي فكرة وطنية".وأردف النمنم أن المخابرات البريطانية أرادوا ضرب التجربة لأن الوطنية تطرد الاحتلال من مصر، مؤكدًا أن حسن البنا صناعة المخابرات البريطانية.وتابع: "جماعة الإخوان نشأت على سقوط الخلافة العثمانية، وهدفهم استعادة الخلافة، الإخوان شغالين خدم عند أردوغان هو ده مكانهم الحقيقي، لا يستطيعوا العيش في ظل دولة وطنية ومشروع وطني".وأكد أن أي احتلال بحاجة إلى طابور خامس، والإسلام السياسي هو الطابور الخامس لكل القوى الاستعمارية.واستطرد: "خرج 33 مليون مصري في 30 يونيو، وهناك تقديرات إنهم 36 مليون، لأول مرة في التاريخ يخرج أكثر من ثلث السكان يطالبون بإزاحة رئيس".وأكد أنه لو فشلت ثورة 30 يونيو، لعلقت المشانق، وقيادات القوات المسلحة والسياسيين في السجون وسيتم إعدامهم، ثم حدوث صراع داخل مكتب الإرشاد، والإطاحة بمحمد مرسي باعتباره استبن، ويأتي المرشح الآخر خيرت الشاطر، فضلًا عن صراعات داخل جماعات الإسلام السياسي، والانهيار الاقتصادي.