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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مرتضى منصور يعلن تأجيل اجتماع مجلس الزمالك "الطارئ"
السبت 27/يونيو/2020 - 06:51 م
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أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم السبت، عن تأجيل الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة القلعة البيضاء كما أعلن يوم الأحد القادم، وذلك مدة 48 ساعة.
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