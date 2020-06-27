مرتضى منصور يعلن تأجيل اجتماع مجلس الزمالك "الطارئ"

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم السبت، عن تأجيل الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة القلعة البيضاء كما أعلن يوم الأحد القادم، وذلك مدة 48 ساعة.







