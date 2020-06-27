ياسمين عبدالعزيز ترد على السخرية من زيادة وزنها

انتشرت مساء أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة ياسمين عبدالعزيز مع زوجها الفنان أحمد العوضي، وذلك في أول ظهور لهما منذ فترة طويلة، وظهرت ياسمين عبدالعزيز بوزن زائد مما أثار سخرية متابعيها، كما أثار الشكوك حول حملها.وقامت ياسمين عبدالعزيز بنشر صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير إنستجرام عبارة عن دراسة تقول: "في الحب إن لم يزد وزنك فأنت مع الشخص الخطأ"، ليرد عليها أحمد العوضي قائلًا "ده انتي كده مع الشخص صح الصح".يشار إلى أن ياسمين عبدالعزيز شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانين كريم فهمي وشريف منير وعلا رشدي وحقق المسلسل نجاح جماهيري كبير وكان من إخراج مصطفي فكري.