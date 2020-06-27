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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشكيل لجان بالمدارس الخاصة لاستقبال الراغبين الالتحاق بالثانوية في بورسعيد

السبت 27/يونيو/2020 - 06:39 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، توجيهاته بقيام المدارس الخاصة بتشكيل لجان لاستقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق بالثانوي العام على أن تقوم كل مدرسة بعمل تنسيق طبقا لرؤيتها، مشددا على أهمية إجراء المقابلات الشخصية لكل من يتقدم إلى الالتحاق بالثانوي من أجل تحقيق الشفافية بين الجميع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع مديري المدارس الخاصة بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم وعلي الألفي نقيب المعلمين.

وأكد محافظ بورسعيد أن المدارس الخاصة تعتبر شريكا أساسيا في بناء الإنسان المصري وتحمل نفس الرسالة السامية في تنشئة الأجيال، وتساهم في بناء عقل ووجدان ثروة مصر من الأجيال الصاعدة.

وأكد أن العام الدراسي الجديد يمثل نقطة تحد كبيرة للمعلم والطالب، مشيرا إلى أن هناك أسلوب عمل جديد سوف يتم تطبيقه في المدرسة من خلال أسلوب مختلف يتمثل في نظام الفصل الدوار الذي سيتم تطبيقه بجميع المدارس الإعدادي والثانوي، وهو نظام جيد يساعد على سرعة استيعاب الطالب للمواد الدراسية ومنع تشتيت ذهن الطالب.

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