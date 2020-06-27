توريد 3.4 مليون ألف طن قمح من المزارعين

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم توريد 3 مليون و460 ألف طن قمح حتى الآن من المزارعين لهيئة السلع التموينية بالمحافظات وذلك من إجمالي كميات التوريد، ومن المتوقع توريد 3.5 مليون طن قمح هذا العام، بينما تم الانتهاء من عمليات الحصاد بجميع المحافظات.وقال الوزير، لـ«الدستور»، إن معدلات التوريد هذا العام هو أعلى توريد للقمح في الـ4 سنوات الماضية، مع استمرار عمليات التوريد حاليًا، حيث بدأ التوريد في 15 أبريل الماضي والذي يستمر 90 يومًا وينتهي في 15 يوليو المقبل وهو الموعد المحدد للإغلاق باب التوريد من المزارعين.وقال الوزير إن أكثر المحافظات توريدًا للقمح هي محافظة الشرقية، وأقلهم بورسعيد؛ لمحدودية المساحة الزراعية حيث وصل معدل التغير اليومي في التوريد 0.3، مشيرًا إلى أن عملية توريد القمح تعتبر موسم يستمر 3 أشهر ويصل ذروته خلال شهر يونيو وينتهي الموسم في منتصف يوليو.