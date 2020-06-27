خبراء يرحبون بقرار وقف طباعة كروت الشحن البلاستيكية

رحب تجار شعبتي مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرف التجارية، بالقرارات التي اتخذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بوقف طباعة كروت الشحن البلاستكية بهدف الحد من استخدام الوسائل التقليدية لشحن رصيد التليفون المحمول، ككروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش وتشجيع استخدام أساليب الشحن الإلكترونية الأخرى، بالتنسيق مع شركات المحمول.بداية قال المهندس إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة لمراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن قرار إلغاء طباعة كروت الشحن البلاستيكية قرار صائب ويؤدي إلى تقليل المصاريف التشغيلية على الشركات، مشيرا إلى اعتماد جميع الشركات حاليا على وسائل الدفع والشحن الإلكتروني، سواء من خلال شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني أو من خلال تطبيقات الدفع على الهواتف الذكية، وأيضا الدفع من المحافظ الإلكترونية من خلال الفيزا أو ماكينات الصراف الآلي ATM.وأوضح أن هذا التوجه العام للدولة من خلال تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بالتحول الرقمي وزيادة التطبيقات الرقمية التي يعتمد عليها المواطنين في إنجاز الخدمات الحكومية اليومية، مشيدا بخطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تنفذها للوصول إلى منظومة حكومية متكاملة للخدمات الرقمية والتي ستؤدي إلى التيسير على المواطنين وراحتهم.وفي هذا السياق قال محمد هداية الحداد نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات والمحمول بغرفة الجيزة التجارية، إن اتخاذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرار وقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة الخمسين جنيهًا وما فوقها، مناسب وجاء في توقيته ويستهدف تعزيز سياسة الدولة نحو التحول الرقمي والشموال المالي والتي تعتمد بشكل رئيسي علي وسائل الدفع الالكتروني والمحافظ الإلكترونية.وأشار "الحداد" في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن تفعيل منظومة التحول الرقمي سيؤدي تقليل الكاش ومنع التعامل بالنقود الورقة والاتجاه إلى المحافظ الإلكترونية والتي تسمح بالشراء والتسوق عبر من خلال كروت الفيزا ومحافظ My Pay التي تقدمها شركات التليفون المحمول، من خلال عمليات تحويل الأموال عبر الموبايل، مشيرا إلى أن طرق الشحن على الطاير والشحن الإلكتروني أصبحت يستحوذ علي 90 % من الفواتير وشحن الرصيد.كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وافق على العروض التي تقدمت بها الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول للحصول على 50 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى، بهدف تشجيع مستخدمي خدمات الهاتف المحمول على التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية المتنوعة كالمحافظ الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الالكترونية الخاصة بكل مقدم خدمة أو مواقع وتطبيقات الدفع الالكتروني المختلفة.