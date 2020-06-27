«رجال الأعمال» تناقش تجارب دول الخليج في مواجهة كورونا.. غدًا

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، ندوة غدًا الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة رؤساء المكاتب التجارية المصرية في دول الخليج العربي، ومن المقرر حضور كل من الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة، والدكتور يونان إدوارد رئيس المكتب التجاري المصري بدبي، وعمرو هزاع رئيس المكتب التجاري المصري بجدة، وأحمد فاضل بديوي رئيس المكتب التجاري المصري بالكويت.وتهدف الندوة لمناقشة تجارب دول الخليج والإجراءات الاقتصادية الاحترازية التي اتخذتها في مواجهة جائحة كورونا في كل القطاعات، ومنها السياحة، الصناعة، الزراعة، التجارة، الاستثمار، وكذلك القرارات الاقتصادية الأخيرة الصادرة من تلك الحكومات لعودة الحياة إلى طبيعتها بشكلها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي.كما تهدف إلى مناقشة تحليل الوضع الاقتصادي بدول الخليج في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى مناقشة كيفية التحرك لتعزيز الدور المصري في دول الخليج، في ضوء المتغيرات العالمية.