وزير السياحة يعلن إعادة افتتاح 3 مواقع أثرية بالإسكندرية

والآثار

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، أنه سوف تتم إعادة افتتاح متحف الإسكندرية القومي، ومنطقة كوم الشقافة، وعامود السواري، في إطار خطة الوزارة لإعادة الفتح التدريجي لعدد من المتاحف والمواقع الأثرية.جاء ذلك أثناء جولته بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة مشروع تطوير وإحياء منطقة المنتزه السياحية وتفقد بعض المنشآت الفندقية التي حصلت على شهادة السلامة الصحية، استكمالا للجوالات التفقدية التي يقوم بها بالمحافظات السياحية الساحلية لتفقد إجراءات السلامة الصحية التي تنفذها المنشآت الفندقية.وخلال الجولة، تفقد وزير السياحة والآثار الإجراءات الوقائية التي تتبعها تلك الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق، وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف، وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية ومنطقة الشاطئ، والعيادات الطبية الموجودة بهذه الفنادق وطرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود بها.كما زار الدكتور خالد العناني، واللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، قلعة قايبتاي الأثرية ومتحف المجوهرات الملكية في ضوء ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس ادارة المجلس العلي للآثار، وإعادة افتتاحهما للزيارة.ورافقته خلال الجولة غادة شلبي، نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والسيد عبد الفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية.