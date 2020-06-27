بتدابير احترازية.. عودة الصلاة في 3225 مسجدًا بالغربية

أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، أن مساجد المحافظة والبالغ عددها 3225 مسجدًا استقبلت المصلين بعد إغلاق دام لمدة ثلاثة أشهر، والتزمت المساجد بكل الاشتراطات والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بين المصلين.جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم لمسجدي سيدي أحمد البدوي ومسجد الشيخة صباح بمدينة طنطا، والتي رافقه فيها الشيخ سيد عبدالمجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.وأشاد محافظ الغربية بالتزام المصلين بارتداء الكمامات، وحرص كل منهم على إحضار سجادة الصلاة الخاصة به، مع تطبيق التباعد الاجتماعي، وترك مسافة آمنة بين كل مصلٍّ وآخر حرصًا على اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.كما وجه رحمي، عادل داود رئيس حى أول طنطا، ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا، برفع الإشغالات من الشوارع المؤدية لمسجد سيدي أحمد البدوي.وأفاد الشيخ سيد عبدالمجيد، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أنه تم اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية بكل المساجد التي تم فتحها اليوم، والتى شملت أعمال التعقيم والتطهير ووضع اللافتات الخاصة بتوعية المصلين عند دخول المسجد.