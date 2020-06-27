تعافي وخروج 11 حالة من مستشفى العزل بسوهاج

خرج، اليوم السبت، من معهد القلب والجهاز الهضمي بسوهاج 11 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في صحة جيدة.فمنذ تحول المركز إلى مركز عزل لعلاج وباء كورونا وهو يحقق معدلات نجاح غير مسبوقة نتيجة الاهتمام والمتابعة من القائمين على المركز بقيادة عماد الحديدي، حيث يتفاني الجميع في خدمة المرضي ومتابعة حالاتهم حتى بعد الخروج إلى منازلهم.وتشرف الدكتورة أسماء عصمت على الاهتمام بالغذاء الجيد للمرضى، بحيث يشمل كل العناصر الغذائية التي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على جهاز المناعة والصحة العامة للمرضي.