تعافي وخروج 11 حالة من مستشفى العزل بسوهاج
السبت 27/يونيو/2020 - 06:24 م
خرج، اليوم السبت، من معهد القلب والجهاز الهضمي بسوهاج 11 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في صحة جيدة.
فمنذ تحول المركز إلى مركز عزل لعلاج وباء كورونا وهو يحقق معدلات نجاح غير مسبوقة نتيجة الاهتمام والمتابعة من القائمين على المركز بقيادة عماد الحديدي، حيث يتفاني الجميع في خدمة المرضي ومتابعة حالاتهم حتى بعد الخروج إلى منازلهم.
وتشرف الدكتورة أسماء عصمت على الاهتمام بالغذاء الجيد للمرضى، بحيث يشمل كل العناصر الغذائية التي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على جهاز المناعة والصحة العامة للمرضي.
فمنذ تحول المركز إلى مركز عزل لعلاج وباء كورونا وهو يحقق معدلات نجاح غير مسبوقة نتيجة الاهتمام والمتابعة من القائمين على المركز بقيادة عماد الحديدي، حيث يتفاني الجميع في خدمة المرضي ومتابعة حالاتهم حتى بعد الخروج إلى منازلهم.
وتشرف الدكتورة أسماء عصمت على الاهتمام بالغذاء الجيد للمرضى، بحيث يشمل كل العناصر الغذائية التي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على جهاز المناعة والصحة العامة للمرضي.